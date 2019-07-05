На федеральной трассе в Карелии три человека пострадали при столкновении автомобиля и мотоцикла

В Пряжинском районе Карелии в результате столкновения автомобиля и мотоцикла пострадали три человека.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС, в четверг, 4 июля в 18:26 пожарно-спасательное подразделение Пряжинского района (в составе 4 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на 369 км федеральной трассы "Кола". Здесь, в районе отворотки к Святозеру, в 16 км за Пряжей произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2105 и мотоцикла Honda.

По информации портала ДТП Петрозаводска и Карелии, столкновение двигающихся в противоположных направлениях транспортные средств произошло в районе перекрёстка неравнозначных дорог. По одной из версий, один из участников ДТП совершал левый поворот, второй - двигался в прямом направлении.

В результате аварии пострадали три человека. Они были доставлены в Пряжинскую районную больницу.

Транспортные средства получили механические повреждения.