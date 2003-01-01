На федеральном канале «Моя планета» в выходные выйдет выпуск о Карелии

На канале «Моя планета» в выходные выйдет в эфир программа о Карелии, отснятая на Белом море, в Петрозаводске и острове Кижи еще летом.

Ведущий телеканала «Моя Планета» Андрей Понкратов в июне побывал в Карелии. Это была не просто туристическая поездка, он попробовал себя в нескольких традиционных профессиях.

На острове Кижи он попробовал себя в роли певчего в хоре легендарного храма Преображения Господня. Также узнал, как проходят будни сотрудников музея, заглянул в плотницкий цех и связал настоящий карельский банный веник. Затем в Петрозаводске он стал подмастерьем на верфи «Варяг», где по чертежам времен Афанасия Никитина до сих пор шьют старинные деревянные ладьи. А на севере Карелии он присоединился к рабочей бригаде, которая собирает в Белом море водоросли.

— Из всех профессий, которые я попробовал в Карелии, больше всего мне зашел косильщик водорослей. Люди, натуральным образом, ходят во время отлива по морскому дну, по колено в воде и скашивают под корешок фукус, — рассказал о своих впечатлениях Андрей Понкратов. По признанию ведущего, он также оценил опыт работы плотником-реставратором на острове Кижи. Во время «тестирования» этой специальности ведущий создал лемех, деревянный лепесток, который украшает купол церкви.

Программа смонтирована, она выйдет в эфир в субботу 15 ноября в 22:15 и в воскресенье 16 ноября в 12:00. Добавим, что суть нового телевизионного проекта — погружение в быт местного населения, изучение уникальных профессий и ремесел, наиболее ярко характеризующих тот или иной уголок мира.