На федеральном канале показали фильм о тайнах Водлозерского национального парка

На телеканале представили документальный фильм, раскрывающий красоту одного из самых живописных нацпарков Карелии.
На канале «Вместе РФ» состоялась премьера документального фильма «Тайны Водлозерского национального парка. Облака. Белохвостые орланы». Картина создана съёмочной группой телепроекта «Заповедники РФ», которая работала на территории карельского нацпарка пять дней весной 2025 года.
— Друзья, у нас большое событие! Пять дней они ловили магию нашего края — и вот что получилось, — поделились сотрудники парка в своём сообществе, анонсируя премьеру.
По сюжету фильма зрители увидят зимние пейзажи Водлозерья, редкие для туристов, яркое мартовское солнце и бескрайнее голубое небо. Отдельная часть ленты посвящена истории создания парка и его главным небесным хищникам — белохвостым орланам, крупным редким птицам, гнездящимся на этой территории.
Съёмки проходили в знаковых для парка локациях: на старинном Ильинском погосте, островах Канзанаволок и Пога, в аутентичных деревнях Куганаволок и Варишпельда. В кадре также появились местные жительницы и сотрудники парка, которые ежедневно занимаются охраной этой уникальной природной территории.
