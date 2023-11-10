На федеральном канале рассказали о деле братьев Кадашевых в Петрозаводске

«Братья без границ», — на НТВ подробно рассказали о судебном процессе, проходящем в эти дни в столице Карелии.

На федеральном канале НТВ в программе «Человек в праве» (16+) рассказали об уголовных делах Джаваншира и Джахангира Кадашевых, рассмотрение которых в настоящий момент проходит в Петрозаводске.

«В Петрозаводске местные жители старались обходить их стороной… Спортсмены буквально затерроризировали провинциальный город», — рассказали в программе.

Журналисты НТВ напомнили о наиболее громких делах, связанных со спортсменами — избиении людей на парковке и в помещении ресторана, нападении на медицинского работника, аварии с участием школьной учительницы, похищении человека.

Напомним, братьев Кадашевых задержали в апреле 2023 года. Их обвиняют в совершении хулиганства, похищении человека, причинении тяжкого вреда здоровью, угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью.