На федеральных трассах Карелии стало больше освещенных участков

Специалисты Росавтодора увеличивают количество освещенных участков на федеральных дорогах Карелии.

Об участках, где уже появился свет, и где он появится до конца года, рассказали в Упрдор «Кола». Так, наиболее протяженные участки, которые до конца этого года будут оборудованы системами наружного освещения, расположены на входящем в состав трассы Р-21 «Кола» подъезде к МАПП «Суоперя» в Карелии: в границах пяти расположенных вдоль дороги населенных пунктов — поселках Пяозерский, Сосновый, Кестеньга, Софпорог и деревне Коккосалма. Их суммарная протяженность почти восемь километров.

Линии освещения общей длиной в несколько километров также оборудованы в границах населенных пунктов вдоль автодороги А-215 Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок, подъезд к Петрозаводску и вблизи двух примыканий — на 114-м и 124-м километрах этой автодороги.

Три освещенных участка уже появились на трассе Р-21 «Кола»: также вблизи примыканий подъездных дорог к населенным пунктам в Олонецком и Пряжинском районах. Еще две линии освещения — суммарно более 800 метров — добавились к уже имеющимся на автодорогах А-137 (на сложном для водителей участке 93-м километре) и А-119 (у примыкания подъезда к поселку Возрицы).

Осветительные приборы смонтированы и подключены к энергоснабжению на двух участках автодороги А-121 «Сортавала» — в границах поселков Вуорио и Кирьявалахти.

Согласно данным многолетней статистики, хорошее освещение дорог сокращает количество ДТП со смертельным исходом на 65%, с травмами — на 30%. Наличие качественного искусственного освещения снижает общее число аварий почти на треть, а на участках особой сложности (к примеру, на перекрестках) — на 45%.

Ранее мы рассказывали. что освещение на Лососинском шоссе в Петрозаводске модернизировали.