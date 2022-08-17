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На федеральных трассах Карелии с начала года смертность снизилась более чем в два раза

Новости. Общество
12:43, 18 Августа 2022
фото: ФКУ Упрдор «Кола»

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Обновление федеральных автодорог, по мнению специалистов, позволило снизить число ДТП в республике.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Кола», с начала 2022 года на федеральных трассах республики было зарегистрировано 91 ДТП — это на 19% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Более чем в два раза — с 27 до 11 — снизилось и количество погибших в этих авариях людей.

Специалисты называют в числе факторов, повышающих уровень безопасности, улучшение качества дорожной сети. Только в этом году планируется обновить почти 160 километров федеральных автодорог — около 9% всех «федералок» в республике. Еще более чем на 170 километрах заменяется асфальтобетонное покрытие. При этом разметка и дорожные знаки на трассах появляются с учетом рельефа, природного ландшафта, а также метеорологических условий и интенсивности движения.

Также увеличивается освещенность дорог. В качестве эксперимента наносится шумовая продольная разметка, намечена расстановка проблесковых красно-синих маячков — «шериф-балок». На трассе «Кола» запланирован монтаж нескольких пунктов учета интенсивности дорожного движения.

 

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