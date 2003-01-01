На православный фестиваль хорового пения в Петрозаводск съедутся сотни участников со всей России

Порядка 300 юных исполнителей приедут в столицу Карелии, чтобы принять участие в православном фестивале «Юные голоса Онего».
С 29 сентября по 1 октября в Петрозаводске будет проходить VI Международный православный детско-юношеский фестиваль хорового пения «Юные голоса Онего», участниками которого станут порядка 300 исполнителей из Москвы, Великого Новгорода, Костромы, Петрозаводска и Сортавалы. Программу события опубликовали в Информационном портале Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.
29 сентября в 18:00 в Петрозаводском музыкальном колледже им. К. Э. Раутио состоится праздничное открытие Фестиваля.
30 сентября в 09:00 в Свято-Александро-Невском Кафедральном соборе пройдёт божественная литургия, молебен и концерт духовной музыки. В этот же день в 18:00 слушателей приглашают посетить выступление участников в Детской хоровой школе, а в 19:30 юных певцов будет ожидать тематическая встреча, посвящённая Святому благоверному великому князю Александру Невскому и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Наконец, 1 октября в 12:15 в ПетрГУ состоится Гала-концерт и церемония награждения гостей события.
Напомним, в эту субботу, 27 сентября, около 10:30 на территории Крестовоздвиженского собора в столице Карелии пройдёт выступление звонарей.