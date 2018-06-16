На фестиваль "Моё Прионежье" организованы бесплатные автобусы

На фестиваль в лагере "Дружба" можно добраться из Петрозаводска на бесплатном автобусе.

Как ранее сообщалось, на фестивале представят своё творчество сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, фольклорные группы и ансамбли города Петрозаводска и Прионежского района. Изюминкой фестиваля станет выступление Вадима Якушева, финалиста программы "Шоу-голос на Первом канале.

Фестиваль пройдет 16 июня с 14.00 до 21.00.

Для гостей фестиваля организован бесплатный транспорт.



г. Петрозаводск – с. Деревянное

Место отправления Время отправления г. Петрозаводск ж/д вокзал 13.00 15.00 17.00 19.00 г. Петрозаводск (Администрация Прионежского района, ул. Правды-14) 13.10 15.10 17.10 19.10 д. Ужесельга (центральная автобусная остановка) 13.20 15.20 17.20 19.20

с. Деревянное – г. Петрозаводск

(Проезд бесплатный)