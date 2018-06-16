На фестиваль "Моё Прионежье" организованы бесплатные автобусы

По теме
На фестиваль в лагере "Дружба" можно добраться из Петрозаводска на бесплатном автобусе.
Как ранее сообщалось, на фестивале представят своё творчество сольные исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, фольклорные группы и ансамбли города Петрозаводска и Прионежского района. Изюминкой фестиваля станет выступление Вадима Якушева, финалиста программы "Шоу-голос на Первом канале.
Фестиваль пройдет 16 июня с 14.00 до 21.00.
Для гостей фестиваля организован бесплатный транспорт.
г. Петрозаводск – с. Деревянное
|
Место отправления
|
Время отправления
|
г. Петрозаводск
ж/д вокзал
|
13.00
|
15.00
|
17.00
|
19.00
|
г. Петрозаводск
(Администрация Прионежского района, ул. Правды-14)
|
13.10
|
15.10
|
17.10
|
19.10
|
д. Ужесельга
(центральная автобусная остановка)
|
13.20
|
15.20
|
17.20
|
19.20
с. Деревянное – г. Петрозаводск
(Проезд бесплатный)
|
Место отправления
|
Время отправления
|
с. Деревянное
|
14.00
|
16.00
|
18.00
|
20.00
Комментарии