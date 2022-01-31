На фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске выберут самых красивых и оригинальных снеговиков

В этом году традиционное творческое состязание включает восемь номинаций, сообщили в администрации Петрозаводска.

Жителей и гостей Петрозаводска приглашают на ежегодный городской конкурс «SnegCom.ru». Традиционный праздник в рамках программы Международного зимнего фестиваля «Гиперборея — 2022» пройдёт с 10.00 до 14.30 на Онежской набережной. Организаторами выступят Городской дом культуры и Петровский дворец.

Участникам предлагают проявить воображение и слепить оригинальных снеговиков. Самые красивые и интересные работы смогут претендовать на победу в восьми номинациях.

Среди них — «Влюблённый снеговик», «Спортивный снеговик», «Народный снеговик», «Снеговик петровской эпохи» (в честь 350-летия Петра I), «Творческий снеговик» (в честь 85-летия Петровского Дворца), «Снеговик-киногерой» и «Неформальный снеговик». Отдельный приз от Петровского дворца получат победители специальной номинации «Семейный снеговик». Как и следует из названия, за него поборются семейные команды вне зависимости от основной тематики своей творческой работы.

Лауреатов наградят памятными призами и подарками. Регистрация участников стартует в 10.00. Все подробности можно найти в Положении о проведении конкурса на странице Городского дома культуры.