890x80
Реклама
«Врачи нуждаются в понимании»: главврач ответила на жалобы из-за очередей в «красную зону» в Петрозаводске 5
31.01.2022 21:52
«Они ни в чем не виноваты»: готовится запрет на уничтожение конфискованных продуктов 7
Сегодня 00:10

На фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске выберут самых красивых и оригинальных снеговиков

Новости. Общество
18:40, 01 Февраля 2022
фото: © Pixabay

Новости партнеров

В этом году традиционное творческое состязание включает восемь номинаций, сообщили в администрации Петрозаводска.

Жителей и гостей Петрозаводска приглашают на ежегодный городской конкурс «SnegCom.ru». Традиционный праздник в рамках программы Международного зимнего фестиваля «Гиперборея — 2022» пройдёт с 10.00 до 14.30 на Онежской набережной. Организаторами выступят Городской дом культуры и Петровский дворец.

Участникам предлагают проявить воображение и слепить оригинальных снеговиков. Самые красивые и интересные работы смогут претендовать на победу в восьми номинациях.

Среди них — «Влюблённый снеговик», «Спортивный снеговик», «Народный снеговик», «Снеговик петровской эпохи» (в честь 350-летия Петра I), «Творческий снеговик» (в честь 85-летия Петровского Дворца), «Снеговик-киногерой» и «Неформальный снеговик». Отдельный приз от Петровского дворца получат победители специальной номинации «Семейный снеговик». Как и следует из названия, за него поборются семейные команды вне зависимости от основной тематики своей творческой работы.

Лауреатов наградят памятными призами и подарками. Регистрация участников стартует в 10.00. Все подробности можно найти в Положении о проведении конкурса на странице Городского дома культуры

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.01.2022, 15:12
Сотрудники прокуратуры Петрозаводска «в шоке»: все руководство ведомства ушло в отставку
29.01.2022, 10:51
Белуга объяснил, почему не подарил жителям Петрозаводска стадион «Машиностроитель»
27.01.2022, 14:20
Труп мужчины более трех часов лежит на тротуаре в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)
27.01.2022, 11:11
Леонид Белуга готовится стать отцом в седьмой раз
25.01.2022, 20:30
Крупнейший банк США отказался от рубля
31.01.2022, 06:40
Еще один высокопоставленный чиновник уволился из мэрии Петрозаводска

Аналитика

31.01.2022 16:05
Обществоведение
Решающий гол 9
Петрозаводский городской суд поставил точку в скандальном деле об увольнении директора спортивной школы №7 Дениса Семенова.
«Есть риск, что собственник продаст завод» 12
29.01.2022 09:05
Иди ты...в цифру! 8
28.01.2022 14:26
Край лесов, озер и волокиты 10
28.01.2022 12:58
Альтернативная фантастика в эпоху ковида
27.01.2022 15:29
Вся аналитика

Чтиво

31.01.2022 15:12
Без политики
Прооперируй катаракту в Офтальмологическом центре Карелии – получи 100% зрения без очков
Пациенты Офтальмологического центра Карелии получили возможность приобрести хорошее зрение навсегда с помощью мультифокальных хрусталиков.
Во славу Отечества? 24
21.01.2022 10:12
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 14
20.01.2022 09:13
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»