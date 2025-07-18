На фестивале Ruskeala Symphony впервые прошла лекционная программа

В горном парке «Рускеала» провели лекции для гостей фестиваля.

Директор Национального музея Карелии Михаил Гольденберг рассказал об истории рускеальского мрамора и его использовании при строительстве Исаакиевского собора, об сообщил в своем телеграм-канале глава Карелии Артур Парфенчиков.

В настоящее время при реставрации крупнейшего православного храма также планируется применить карельский камень. Этот вопрос глава республики и обсудил в июне на Петербургском международном экономическом форуме.

В этом году впервые на фестивале Ruskeala Symphony для гостей предусмотрена не только музыкальная программа, но и познавательная историческая, которую подготовил Национальный музей Карелии. Его директор Михаил Гольденберг провел лекцию «Рускеала — Исаакиевский собор: из глубин до небес», которая вызвала большой интерес. Как известно, на протяжении более трехсот лет на территории современного Горного парка «Рускеала» добывался мрамор необычного оттенка, который шел на отделку дворцов, а позднее – станций метрополитена и зданий. Декоративный камень, в частности, использовался при строительстве Исаакиевского и Казанского соборов, Михайловского замка, фонтанов в Петергофе. Михаил Гольденберг рассказал гостям фестиваля и Горного парка удивительную историю рускеальского мрамора, из которого сделаны фасады выдающегося памятника архитектуры Санкт-Петербурга - Исаакиевского собора.



Сегодня в крупнейшем храме северной столицы идет масштабная реставрация, и специалисты демонтировали часть фасада. В рамках Петербургского международного экономического форума Глава Карелии Артур Парфенчиков и директор Исаакиевского собора Юрий Мудров обсудили вопрос использования при строительных работах карельского камня. Так как рускеальский мрамор давно не добывается, прорабатываются альтернативные варианты. В частности, рассматривается мрамор с месторождения «Ковадъярви» в Пряжинском районе, которое принадлежит «Прионежской горной компании». Уникальный камень, который здесь будут добывать, по своим характеристикам практически идентичен рускеальскому.