На фестивале Ruskeala Symphony зрителей удивили трехметровым альпийским рогом

В горном парке «Рускеала» прозвучала концертная программа «Эхо альпийских гор».

С утра 19 июля Горный парк «Рускеала» наполнился музыкой и настроением праздника − второй день IX Международного фестиваля Ruskeala Symphony начался с ярких концертов, которые продолжатся в течение дня.

— Зрители - под большим впечатлением от необычной музыки! От смешения жанров. Альпийский рог и джаз? Да, это интересно. От того, что среди карельских скал звучит эхо альпийских гор,— рассказал в своем телеграм-канале Глава Карелии Артур Парфенчиков.

Одно из необычных выступлений состоялось на главной сцене Итальянского карьера. Московский композитор и мультиинструменталист Аркадий Шилклопер солировал на трехметровом альпийском роге — уникальном музыкальном инструменте, которого многие не видели ни разу в жизни.

Аркадий Шилклопер выступил вместе с джазовым трио. Музыканты представили гостям Ruskeala Symphony концертную программу «Эхо альпийских гор».

Еще один удивительный инструмент - передвижной карильон, завораживающий своим звучанием, привез на фестиваль в Карелию солист Белгородской государственной филармонии Тимур Халиуллин. Инструмент также называют колокольным органом. В России таких всего четыре - в Санкт-Петербурге, Петергофе, Белгороде и Кубинке Московской области. Белгородский карильон является единственным в стране передвижным, который может работать как на открытом воздухе, так и в концертных залах. Он состоит из 51 колокола, которые отливались в Голландии.

Зрителей, прибывших в Горный парк ретро-поездом, на платформе «Рускеала» встречали мелодии от квартета русских народных инструментов «Четыре четверти».

Днём программа продолжится этническими и фольклорными концертами − хор национальной песни из Владикавказа и Белорусский ансамбль «Хорошки» подарят удивительные музыкальные путешествия с погружением в культуру и традиции своих народов.

У тех гостей фестиваля, которые приехали в республику впервые, будет возможность познакомиться с музыкальными традициями Карелии: фолк-группа Skylark из Петрозаводска исполнит скандинавский фолк и заведёт хороводы с традиционными карельскими танцами. Вечером в Итальянском карьере пройдет концерт Оркестра имени Олега Лундстрема − старейшего джазового биг-бэнда на планете. Этот коллектив возглавляет человек-легенда, признанный во всём мире джазовый пианист Борис Фрумкин. А над водами Мраморного каньона вновь прозвучат мужские голоса – Мужской камерный хор Карельской филармонии отметит свой 5-летний юбилей именно там, где состоялся их первый концерт.

В 21.00 на главной сцене Итальянского карьера выступят солисты Большого и Мариинского театров и Симфонический оркестр Карельской государственной филармонии под управлением Анатолия Рыбалко. В мраморном амфитеатре с потрясающей акустикой прозвучат популярные арии из мирового оперного репертуара.