На фестивале в Карелии разыграют телегу навоза и накормят бутербродами с медвежатиной

Жителей и гостей Карелии 19 июня приглашают на фестиваль сельского юмора в деревню Киндасово, сообщили в Минкультуры Карелии.

В этом году фестиваль «Киндасово» пройдет уже в 36-й раз. Тема этого года — «Счастье — Есть!» связана с гастрономией.

Программа фестиваля 19 июня начнется в 9 утра с Киндасовской таможни, позже начнут работу детские интерактивные площадки. На протяжении праздника для гостей будут выступать творческие коллективы республики.

Помимо традиционного Киндасовского арбата, где можно приобрести товары карельских мастеров и поучиться рукоделию, будет работать Карельский ресторанный дворик. Гости на празднике смогут попробовать шашлык из форели, бутерброды с медвежатиной, карельские сладости, пряники, мед, морсы и многое другое.

В конце фестиваля организаторы традиционно разыграют главный приз — телегу навоза, а также много других ценных призов.