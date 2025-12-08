На «Фонтанах» начали укатывать лыжную трассу

Первый этап подготовки и уплотнения снежного покрова начался на лыжной трассе «Фонтаны».
За несколько дней снегопада на «Фонтанах» сформировался небольшой снежный покров. Сотрудники приступили к уплотнению трассы.
— Большая просьба все пешие и беговые прогулки проводить по пешеходной тропе (слева от трассы, в сторону развилки), — написали в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск».
На лыжах кататься уже можно, уточнили в паблике. Напомним, в минувшее воскресенье стартовал традицинный зимний фестиваль. В этом году дней, когда можно поставить отметку, больше.
— В связи со значительным увеличением времени работы электронной станции — с 9 утра до 20:00 — для отметки карточек с 17 декабря мы переводим их в контактный режим. Это позволит значительно продлить срок заряда аккумуляторов электронной станции особенно на морозе, — говорится в сообщении.
Для отметки необходимо нажать пальцем одной руки кнопку на станции, другой рукой поднести к станции карточку участника и дождаться светового и звукового сигнала.
Напомним, благоустройство популярной лыжной трассы в этом году началось еще в октябре. Волонтеры провели несколько субботников: убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также привели в порядок «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра.
Добавим, что в зимний сезон трассу вновь будут укатывать тяжелой техникой. Из-за аварийности Курганского моста в прошлом году ее не привлекали. Сейчас такая возможность вновь появилась — мост построили.
Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. По его итогам выберут лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Первым необходимо получить 42 отметки, вторым 28, третьим не менее 14