На Фонтанах обустроили семейную зону с костровой чашей

На развилке трассы Фонтаны появилась костровая чаша для любителей зимних прогулок.

Сегодняший прогноз позволяет выйти на трассу. Температура воздуха -2° и снег, сообщили в паблике «Трасса Фонтаны Петрозаводск» в ВК. 15-я отметка установлена на развилке.

— Приглашаем всех на лыжню, горячий чай на развилке ждёт вас. Подарок который мы вам обещали, уже готов. На развилке появилась большая семейная зона с костровой чашей, теперь готовить маршмеллоу и сосиски стало удобнее, — говорится в сообщении.

Напомним, благоустройство популярной лыжной трассы в этом году началось еще в октябре. Волонтеры провели несколько субботников: убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали три новых: на дальней петле в районе 6-го км, в районе 2-го фонтана и Лумбичболота. Также привели в порядок «кафе» на развилке. Речь о беседке, в которой идет торговля чаем и ухой во время лыжного сезона. На деревянном строении вырезали двух лебедей, зайца, лису, ежика и бобра.

Добавим, что в зимний сезон трассу вновь будут укатывать тяжелой техникой. Из-за аварийности Курганского моста в прошлом году ее не привлекали. Сейчас такая возможность вновь появилась — мост построили.

Фестиваль продлится до 5 апреля 2026 года. По его итогам выберут лауреатов 1, 2 и 3 степеней. Первым необходимо получить 42 отметки, вторым 28, третьим не менее 14. За преодоление 14 отметок уже можно получить памятные значки.