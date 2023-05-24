На форум по камнеобработке в Карелии собралось рекордное число участников

Карелия не только подтверждает репутацию каменной кладовой России, но и становится узловой точкой камнеобрабатывающей отрасли страны.

В Петрозаводске на площадке «СТК-Экспо» 23 мая состоялось официальное открытие Карельского международного форума камнеобработки «Карелфорум 2023».



Проводимый уже во второй раз, он и значительно увеличил число компаний-участников и кардинально расширил географию гостей. Карелия не только подтверждает репутацию каменной кладовой России, но и становится узловой точкой камнеобрабатывающей отрасли страны.



Если в прошлом году «Карелфорум» объединил десятки компаний каменной индустрии России и зарубежья, то в нынешнем – уже больше 150. На 6 тысячах квадратных метров «СТК-Экспо» форум принял гостей не только из Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, но и Бразилии, Турции, Ирана и Китая.



Все подробности читайте в материале «Время собирать камни. Международный форум камнеобработки в Карелии расширяет горизонты».