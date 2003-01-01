На Форуме «Женского движения Единой России» показали изделия карельских мастериц

Форум «Женского движения Единой России» прошел в Москве на площадке Национального центра «Россия» и собрал участниц со всей страны.
На пленарном заседании выступил председатель партии Дмитрий Медведев. Женщин он назвал «активной и самой лучшей частью населения страны», а также отметил, что «Единая Россия» — преимущественно женская партия.
Изделия карельских мастериц были представлены на выставке «Сделано в России», состоявшейся в рамках форума. Для нее отобрали лучшие отечественные бренды одежды и аксессуаров.
Региональный координатор «Женского движения Единой России» в Карелии прокомментировала итоги форума в Москве и высказывание Дмитрия Медведева о роли женщин в партии.
