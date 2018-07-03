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Новости. Общество
19:10, 03 Июля 2018

На фото из дома Жанны Фриске увидели ее призрак

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Экзальтированные фанаты умершей певицы рассматривают фото под микроскопом — и что-то там видят.

Публика считает, что призрак Жанны Фриске посетил ее дом — такой вывод фанаты сделали, рассмотрев недавно одно из новых фото на странице ее сестры Натальи, пишет "Узнайвсё".

Жанна Фриске ушла из жизни три года назад, однако фанаты помнят и чтят ее память до сих пор — что уж говорить о родственниках. Недавно Наталья, сестра Жанны, а также ее мама провели день памяти певицы, отправившись в ее квартиру.


Поклонники считают, что Жанна Фриске смотрит на родных с той стороны окна Далее: https://uznayvse.ru/zvezdyi/90881.html

Вероятнее всего, однако, что в стекле отражается тот (или та), кто фотографировал семью, рассматривающую фотографию Жанны. Другой вариант — оптическая иллюзия, случайная мозаика из других отражений, а вовсе никакая не мистика.

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