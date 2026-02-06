Блины на ледяной печи и пожертвованное платье: на «Гиперборее» проходит конкурс снеговиков

7 февраля на набережной Петрозаводске проходит народный конкурс-праздник «СнегКом.ру». «Столица на Онего» присоединилась к мероприятию и поговорила с участниками.

На набережной Петрозаводска с 9.30 до 14.00 часов участники будут лепить забавных снеговиков, сообщали мы ранее.

Конкурс является массовым, возраст мастеров не ограничен. В команде должно быть не более трёх участников.

— Снеговик должен иметь классическую форму: три снежных кома, поставленные один на другой (кроме номинации «Выйти за рамки»). Всё остальное предоставляется творческой фантазии авторов. Все необходимые для своего снеговика атрибуты, ёмкости для воды, ковши, лопаты приносятся участниками команды самостоятельно. Вода будет доступна в помещении штаба фестиваля (Дворец бракосочетаний, ул. Еремеева, д. 1, вход со стороны гостиницы «Космос»), — рассказали организаторы.

Наш фотокорреспондент поговорила с участниками.

Первой ей встретилась семья Быковых, которая пришла на набережную в составе из трех поколений, включая бабушку и внучку. В канун Масленницы семья подготовила снежную композицию в номинации «Выйти за рамки», где прямо на месте, на свежем воздухе в импровизированной печи готовятся чай и блины.

Ольга Мамаева с командой, представляющей завод «Петрозаводскмаш», слепили символ исторического завода — литейный ковш с расплавленным металлом. Также, поскольку основная продукция производства сейчас — блоки дизельных двигателей и других комплектующих для тепловозов, женщины символично изобразили локомотив и вагоны, окаймляющие основную концептуальную экспозицию. Всё это подсвечивает «ЛЗ ПЗМ» — аббревиатура полного названия литейного завода «Петрозаводскмаш».

Третий интервьюируемый — Наталья с коллегами из Детского сада № 121, которые изобразили влюбленнную пару снеговиков. Участники рассказывают, что лейтмотив их произведения — добро, любовь и семья, а для реализации задуманного в жизнь одна из девушек даже пожертвовала своим свадебным платьем.

А крайними собеседниками стали Елизавета с молодым человеком Данилой и троюродной сестрой Еленой. Команда, как рассказала Елизавета, выбрала номинацию для участия «В науке» и смогла слепить снеговика-химика с соответствующим инвентарём: пробирками с химическими реагентами. Девушка рассказала, что взяла «реквизит» на своём рабочем месте. Тема была выбрана неспроста, хотя идея композиции и рождалась несколько недель.

Всего же на состязание было заявлено 7 номинаций:

— «XXV Олимп Гипербореи» (снеговик, чей образ или атрибуты посвящены теме спорта, Олимпийских игр, здорового образа жизни или зимних видов спорта);

— «В мире научных открытий» (снеговик, чей образ или атрибуты отражают тему науки, изобретений, космоса или знаковых научных достижений, в честь Дня российской науки);

— «Доблестный герой» (снеговик, изображающий отважного персонажа — как современного, так и классического — из литературных произведений, фильмов, комиксов);

— «Единство народов» (снеговик, чей костюм, украшения или символы отражают культурные традиции, национальный колорит или идею дружбы народов России и мира);

— «Влюблённый снеговик» (снеговик или композиция из снеговиков, чей образ наиболее поэтично и выразительно передаёт тему любви, романтики и душевного тепла);

— «Снежная семья» (композиция, состоящая из двух и более снеговиков, объединённых темой семьи, родства и домашнего уюта);

— «Выйти за рамки» (допускается создание снежной фигуры, а не снеговика).

