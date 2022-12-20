Сотрудники Центра спортивной подготовки начали заливать каток на площади Кирова.

Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, сегодня, 21 декабря, на главной площади Петрозаводска начали заливать каток.

«На заливку любимого петрозаводчанами и гостями столицы Карелии мобильного катка понадобится три дня», — сообщается в паблике ЦСП.

Как всегда, кататься здесь на коньках смогут все желающие бесплатно, отметили организаторы.