Сотрудники Центра спортивной подготовки начали заливать каток на площади Кирова.
Как сообщается в паблике Центра спортивной подготовки, сегодня, 21 декабря, на главной площади Петрозаводска начали заливать каток.
«На заливку любимого петрозаводчанами и гостями столицы Карелии мобильного катка понадобится три дня», — сообщается в паблике ЦСП.
Как всегда, кататься здесь на коньках смогут все желающие бесплатно, отметили организаторы.
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