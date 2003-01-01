На главную площадь в Кондопоге вернули поврежденный вандалами арт-объект

Кондопожский «Глобус» вернулся на свое место спустя два года.

Сегодня в сквере на пл. Мира в Кондопоге установили арт-объект «Глобус», сообщил в соцсетях глава администрации района Дмитрий Зацепин.

— После длительного периода кропотливой реставрации объект благоустройства вернулся на своё место. Прошу вас бережно относиться к элементам благоустройства и сохранять их в надлежащем виде, — обратился к горожанам чиновник.

Напомним, «Глобус» пропал в ночь на 27 июня 2023 года. Позднее выяснилось, что неизвестный сломал крепления глобуса и откатил его во двор. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый горожанин. Он во всем сознался и рассказал, что ночью возвращался домой из бара и увидел городскую достопримечательность. Мужчина решил, что она будет лучше смотреться в его дворе, но докатить глобус до дома ему не хватило сил.