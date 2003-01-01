Реклама на сайте
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53
Большой куш: как забрать миллионы у пенсионерок в Петрозаводске и остаться на свободе
04 сентября, 15:45
Испытание огнем: как в Карелии справляются с лесными пожарами
04 сентября, 12:00
Тепло и без осадков: чем порадует карельская погода 6 сентября

17:00

Инженеры из ПетрГУ разработали систему отслеживания сбоев промышленного оборудования

16:40

Актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотиками в Домодедово

16:20

Как сделать цифровую жизнь школьника безопасной

16:12

Шесть маршрутов, в планах еще два - троллейбусники в день рождения рассказали о ближайших задачах предприятия

16:00

Выборы в отдаленном поселке на севере Карелии могут преподнести сюрприз

15:15

Ранее судимый петрозаводчанин избил полицейского за просьбу прекратить преследование подростка

15:00

Площадку для выгула собак обустроили в новом районе «Talojarvi. Город у воды»

14:45

Более 36% юных жителей Карелии негативно оценивают ситуацию на региональном рынке труда

14:30

Банк России при принятии решения о снижении ключевой ставки учтет мнение карельских предприятий

14:10

Законы для людей: В Карелии учитель получил бесплатный участок и построил дом

14:05

На главную площадь в Кондопоге вернули поврежденный вандалами арт-объект

13:50

В Карелии с вечера 5 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности

13:30

Погоня за пьяным подростком по ночному Петрозаводску завершилась четырьмя прицельными выстрелами

13:10

Аврора, Космос: названы самые редкие имена новорожденных в Петрозаводске

12:50

Спасатели нашли заблудившегося под Петрозаводском грибника

12:30

Власти Карелии обещают достроить брошенный подрядчиком жилой дом в Лахденпохье

12:10

Супруги из Петрозаводска получили медаль «За любовь и верность»

11:50

Щебень, тренажеры, пожарные роботы - возможности для сотрудничества обсудили на встрече глава Карелии и мэр Москвы.

11:30

В Петрозаводске на автовокзале установили первый терминал для продажи билетов

11:10

Карельская фигуристка вошла в число сильнейших на международных соревнованиях

10:55

Стало известно, куда отправится белое пианино после закрытия сезона на набережной

10:40

В Карелии скончался заслуженный эколог Александр Ширлин

10:20

Билайн установил новые базовые станции в густонаселенном районе Петрозаводска

10:00

20-летняя девушка получила травмы в аварии в Петрозаводске

09:50

Две жительницы Петрозаводска поверили обещаниям легкого заработка и остались без денег

09:30

Два новых ФАПа и амбулаторию построят в Пудожском районе Карелии

09:00

Самое долгое за три года лунное затмение смогут увидеть жители России 7 сентября

08:40

С 1 сентября изменились правила оформления протоколов общих собраний жильцов многоквартирных домов

08:20

«Привязали к дереву и замотали морду верёвкой»: в Карелии ищут дом спасённой из рук живодёров собаке

08:00

В Роспотребнадзоре оценили риски завоза чумы в Россию

07:40

Петрозаводчан приглашают на вернисаж выставки, посвящённой Александру Пушкину

07:20

В Водлозерском парке нашли два новых гнезда краснокнижных орланов

07:00

На улицы Петрозаводска выйдут новые ломовозы с манипуляторами

06:40

Россиянин победил медведя в рукопашной схватке в тайге

00:10

Жителю Карелии грозит до двух лет тюрьмы за четырёхмиллионный долг по алиментам

21:30

В Анапе подняли 337 мешков с мазутом

20:30

Рейсовые автобусы временно не будут проезжать через Новую Вилгу

20:00

Упавшей в канаву пенсионерке выплатят 250 тыс. рублей

19:30

Молодежь из Карелии познакомила ровесников с культурными особенностями республики

19:15

Сезон «Открытого пианино» на набережной Петрозаводска завершится концертом

19:00

Инна Колыхматова рассказала о капремонте школ Петрозаводска

18:30

Мошенник похитил у пенсионерки 220 тыс. рублей в Петрозаводске

18:15

Ушёл из жизни модельер Джорджо Армани

17:45

В Карелии простились с еще одним бойцом СВО

17:30

Тройной безлимит: Т2 обновляет тариф «Хватит!»

17:13

До +23°С и без осадков: прогноз погоды на 5 сентября

17:00

Лесовоз растерял бревна на трассе в Приладожье

16:45

Средняя зарплата в Карелии превысила 90 тысяч рублей

16:30

Национальная группировка участвовала в мошенничестве в отношении пенсионерок в Петрозаводске

16:15

Хрустальную люстру в Музыкальном театре готовят к новому сезону

16:00

В Карелии снизилось количество преступлений

15:45

Для оживления инвестиционной активности в частном секторе необходим возврат к ключевой ставке порядка 12%

15:30

Карельское предприятие открыло производство интерьерных и декоративных изделий из валунов

15:10

345 маскировочных сетей сплели волонтеры из двух поселков Лахденпохского района

15:00

Сбор ягод и грибов в Карелии едва не обернулся трагедией

14:50

Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото

14:25

Средняя стоимость нового автомобиля в Карелии превысила 1,8 млн рублей

14:10

Неплательщица алиментов из Карелии обвиняется в 12 кражах и попытке грабежа

13:40

В Карелии подвели итоги пожароопасного сезона и назвали основные причины лесных пожаров

13:20

В Беломорске упавшая в канаву пенсионерка получит компенсацию

13:00

Подозреваемый в краже денег петрозаводчанин объявлен в розыск

12:35

В Мурманске ввели режим повышенной готовности после разлива мазута в Кольском заливе

12:10

Иномарка под управлением молодой женщины протаранила дорожное ограждение под Костомукшей

11:50

В Карелии две женщины заблудились и провели ночь в лесу

11:25

В Петрозаводске заработал мобильный пункт вакцинации от гриппа

11:05

Карелия заняла третье место на Северо-Западе по росту инвестиций

10:45

Карелия вошла в тройку регионов России по уровню психических заболеваний

10:35

На Голиковке в Петрозаводске устанавливают новый остановочный комплекс

10:20

46-летний житель Петрозаводска погиб в зоне СВО

10:05

В Госдуме объяснили, какие данные запрашивает мессенджер MAX

09:45

Пенсионерка из Карелии «обезопасила» свои накопления и лишилась почти полмиллиона рублей

09:20

Петрозаводчанка примет участие в конкурсе «Миссис Вселенная» на Филиппинах

09:00

Мужчина незаконно перешел границу Финляндии и России

08:40

Роспотребнадзор Карелии предупредил о риске ботулизма при консервировании грибов

08:20

Рособрнадзор назвал дату проведения итогового сочинения в новом учебном году

08:00

Wildberries запустила виртуальную примерочную

07:40

Музыкальный театр Карелии объявил дополнительный набор в детскую балетную студию

07:20

Почти семь миллионов рублей собрали жители Карелии на реабилитацию мальчика, которого укусил клещ

07:00

Маршруты четырех автобусов изменятся в Петрозаводске

06:40

В Латвии предложили призывать в армию женщин с 2028 года

00:10
На главную площадь в Кондопоге вернули поврежденный вандалами арт-объект
Сегодня 13:50
Кондопожский «Глобус» вернулся на свое место спустя два года.

фото: © Дмитрий Зацепин / VK / Подслушано в Кондопоге / ВК

Сегодня в сквере на пл. Мира в Кондопоге установили арт-объект «Глобус», сообщил в соцсетях глава администрации района Дмитрий Зацепин.

— После длительного периода кропотливой реставрации объект благоустройства вернулся на своё место. Прошу вас бережно относиться к элементам благоустройства и сохранять их в надлежащем виде, — обратился к горожанам чиновник. 

Напомним, «Глобус» пропал в ночь на 27 июня 2023 года. Позднее выяснилось, что неизвестный сломал крепления глобуса и откатил его во двор. Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний ранее судимый горожанин. Он во всем сознался и рассказал, что ночью возвращался домой из бара и увидел городскую достопримечательность. Мужчина решил, что она будет лучше смотреться в его дворе, но докатить глобус до дома ему не хватило сил.

Сегодня, 14:45
Сегодня, 12:10
Сегодня, 11:30
Сегодня, 10:20
Александр Воронов
директор Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопога
Это партнерство открывает новые возможности для белорусского и карельского хоккея
О пополнении команды «Динамо-Карелия» белорусскими хоккеистами.

подробнее

