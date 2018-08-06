На Гоголевском мосту столкнулись автобус и легковой автомобиль

В Петрозаводске легковой автомобиль догнал автобус и собрал "пробку" на Гоголевском мосту.

На Гоголевском мосту сегодня в районе 12.15 автомобиль Chevrolet Lanos столкнулся с пассажирским автобусом.

Как сообщают очевидцы ДТП, водитель легкового автомобиля, двигавшийся по мосту в сторону города, наехал на автобус, следовавший в попутном направлении.

В результате столкновения движение по мосту стало затруднено – собралась "пробка".