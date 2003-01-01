На Голиковке в Петрозаводске устанавливают новый остановочный комплекс

В Петрозаводске на перекрестке улицы Калинина и проспекта Александра Невского завершают обустройство нового остановочного комплекса.

Дорогу на участке рядом с остановкой расширили, здесь положили новый асфальт и сделали подъездной карман для общественного транспорта. В ближайшие дни рабочие нанесут на дорогу разметку и установят остановочный павильон. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Похожие работы провели в июле на Олонецкой и Муезерской улицах. Кроме того, в ближайшие месяцы планируют оборудовать три новых остановочных комплекса на проезде Тидена.

Напомним, ранее остановочный комплекс в Петрозаводске пришлось ремонтировать через сутки после установки. В августе вандалы испортили только что установленную конструкцию.