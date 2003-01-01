На горе Кухавуори в Карелии обустроят смотровые площадки

Городской парк Ваккосалми в Сортавале превратят в современную функциональную зону отдыха.
О планах рассказал глава Сортавальского округа Сергей Крупин. По его словам, проектировщик Григорий Салин готов адаптировать существующий проект под идеи.
— Например, при планировании смотровых площадок на горе Кухавуори хотим отказаться от дорогостоящего стекла. Вместо него можно использовать дерево и металл. Устанавливать столбы для освещения, штробив при этом гранит –нецелесообразно. Поэтому логичнее светильники вмонтировать, например, в перила, — поделился планами чиновник.
Также проектом предусмотрена модульная детская площадка стоимостью 20 млн руб. Однако местные производители, работающие с древесиной, могут создать площадку нисколько не хуже, говорит Сергей Крупин. В планах же проектировщика более логичное расположение локаций в парке, как это было в финский период.
Напомним, ранее проект благоустройства парка Ваккосалми «Сад камней» из города Сортавала стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. На реализацию проекта благоустройства парка Ваккосалми Сортавала получит 68,8 млн рублей из федерального бюджета.