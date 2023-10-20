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На Госуслугах изменятся правила входа в аккаунт с 28 октября

Новости. Общество
22:00, 20 Октября 2023
фото: © Sputnik / Александр Кряжев

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Дополнительное подтверждение входа на Госуслуги станет обязательным для всех с 28 октября.

Для всех пользователей портала госуслуг с 28 октября станет обязательным двухфакторное подтверждение входа, один раз можно будет войти по старому способу, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на Telegram-канал Минцифры.

С 1 октября двухфакторная аутентификация уже стала обязательной для тех, кто зарегистрировался на «Госуслугах» впервые, и для тех, кто восстановил свою учетную запись. С 28 октября такой порядок входа станет обязательным для всех граждан.

Со следующей субботы россияне смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные - например, номер телефона и определиться с выбором дополнительной защиты. Это можно будет сделать в разделе «Безопасность», нажав на «Вход с подтверждением». 

Пользователи, которые не установили второй фактор защиты в этот визит, при следующем входе увидят баннер, который предложит варианты защиты. Пока один из них не будет выбран, воспользоваться порталом не получится. Второй фактор входа можно будет изменить в том же разделе «Безопасность».

В министерстве отметили, что такая система необходима для защиты персональных данных. На данный момент двухфакторную аутентификацию выбрала уже почти половина пользователей — это 41 миллион человек.

 

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