На «Госуслугах» появилась новая функция для защиты от мошенников

На портале «Госуслуги» появилась новая функция «Доверенный контакт», которая поможет усилить защиту личного кабинета от мошенников.
Она позволяет назначить дополнительного человека для подтверждения смены пароля. Об этом сообщило Минцифры в Telegram-канале.
Пользователь может выбрать одного человека, например, родственника или друга, которому будет приходить дополнительный код подтверждения при попытке изменить пароль или восстановить доступ к аккаунту. При этом у доверенного контакта не будет доступа к вашему личному кабинету, и он не сможет совершать какие-либо действия от вашего имени.
Функция доступна всем пользователям «Госуслуг» старше 14 лет. Чтобы стать доверенным контактом, человек должен быть совершеннолетним гражданином России с подтвержденной учетной записью на портале, с указанными паспортными данными и актуальным номером телефона. При этом один человек может быть доверенным контактом не более чем для пяти человек.
Для подключения функции нужно зайти в личный кабинет, открыть раздел «Безопасность», выбрать опцию «Доверенный контакт» и добавить данные человека. После этого ему отправляется приглашение, которое необходимо подтвердить в его личном кабинете. Отключить или изменить доверенный контакт можно в любой момент.
Напомним, с 1 сентября любой желающий может назначить родственника или близкого друга своим помощником для подтверждения банковских операций. Сервис позволит защитить от мошенников пожилых, людей с ограниченными возможностями здоровья, подростков. Даже если такой человек поверит аферистам и будет готов выполнить их указания, перевод денег на сторонние счета или запрос на снятие наличных в банкомате может отклонить его доверенное лицо.