здоровье работа экология
реклама на сайте
Три кандидата претендуют на должность руководителя Карельского научного центра РАН
26.05.2025 17:20
В мэрии назвали сроки ремонта пешеходного моста на Кургане
26.05.2025 16:10

На «Госуслугах» появится вкладка с адресами бомбоубежищ

Новости. Общество
07:20, 05 Июня 2025
фото: © ИА «Республика»

Новости партнеров

МЧС уже провело полную инвентаризацию всех 50 тысяч защитных сооружений.

В личном кабинете на портале «Госуслуги» появится новая вкладка с адресами «точек безопасности» — бомбоубежищ и укрытий гражданской обороны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова на слушаниях в Общественной палате.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — рассказал Старовойтов.

То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

По словам Старовойтова, систему уже проверили в Курской и Белгородской областях, и до конца года она должна заработать во всех регионах страны. МЧС уже провело полную инвентаризацию всех 50 тысяч защитных сооружений, «их готовность за минувшие пять лет снизилась на три процента».

На ремонт потребуется около 155 миллиардов рублей, а работы продлятся до 2030 года, отметил Старовойтов.

Напомним, в Карелии насчитывается 323 защитных сооружения, из них 171 находится в полной готовности. Но часть таких объектов существует только на бумаге.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
01.06.2025, 10:50
Сильнейшие магнитные бури могут начаться на Земле в ближайшее время
30.05.2025, 10:40
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
02.06.2025, 06:40
В Карелии разразился скандал вокруг нового участка для выращивания форели
30.05.2025, 20:20
Обвиняемый в получении взяток экс-глава Госкомимущества Карелии Сергей Максимов уходит на СВО
29.05.2025, 19:40
Неожиданного гостя запечатлела фотоловушка в Калевальском нацпарке
31.05.2025, 14:00
Студент Петрозаводского университета стал победителем конкурса «Человек года Росатома»

Чтиво

30.05.2025 10:40
Частная жизнь
«Игра престолов» лишь триггер. Житель карельского поселка превратил свой дом в логово драконов
Житель поселка Новая Вилга рассказал «Столице на Онего», как и зачем украсил свой участок драконами, рыцарями, львами и горгонами.
«Столбы дыма понеслись на дворы на Голиковке». Как Петрозаводск дважды чуть не сгорел
22.05.2025 21:15
В 19 веке в Петрозаводске было 11 мостов
17.05.2025 12:00
архив чтиво

Медиа

Отчетный концерт танцевальной академии KlNG STEP SYNDICATE
04.06.2025 13:15
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение