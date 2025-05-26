На «Госуслугах» появится вкладка с адресами бомбоубежищ

МЧС уже провело полную инвентаризацию всех 50 тысяч защитных сооружений.

В личном кабинете на портале «Госуслуги» появится новая вкладка с адресами «точек безопасности» — бомбоубежищ и укрытий гражданской обороны, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора департамента гражданской обороны и защиты населения МЧС Сергея Старовойтова на слушаниях в Общественной палате.

«Каждый гражданин сможет зайти в личный кабинет на „Госуслугах“, нажать на специальную вкладку и посмотреть, к какому убежищу он приписан, куда ему идти в случае чрезвычайной ситуации», — рассказал Старовойтов.

То же самое планируется сделать и для эвакуационных пунктов, куда следует прибыть в случае объявления эвакуации.

По словам Старовойтова, систему уже проверили в Курской и Белгородской областях, и до конца года она должна заработать во всех регионах страны. МЧС уже провело полную инвентаризацию всех 50 тысяч защитных сооружений, «их готовность за минувшие пять лет снизилась на три процента».

На ремонт потребуется около 155 миллиардов рублей, а работы продлятся до 2030 года, отметил Старовойтов.

Напомним, в Карелии насчитывается 323 защитных сооружения, из них 171 находится в полной готовности. Но часть таких объектов существует только на бумаге.