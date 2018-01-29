На границе Карелии и Финляндии задержана самая крупная партия "санкционки"

Очень много финского сыра, масла и бургеров раздавили на свалке в Сортавале.

Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, вечером 28 января текущего года два жителя Карелии (из г. Лахденпохья и п. Ляскеля Питкяратского района), пересекая государственную границу РФ в пункте пропуска "Вяртсиля", пытались ввезти на территорию РФ крупную партию продукции животноводства производства Финляндии, ввоз которой в соответствии с указом президента РФ запрещен.

Совместными с Карельской таможней усилиями незаконный ввоз сыра, сливочного масла и бургеров общим весом более 552 кг был пресечен. В одном случае превышение нормы ввоза, предусмотренной законодательством (5 кг на одно физическое лицо), составило чуть более 173 кг, в другом – почти 369 кг.

Госинспектором Управления Россельхознадзора составлены два протокола по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, которой за указанное правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Вся продукция изъята и уничтожена на полигоне ТБО в Сортавале механическим способом.

С момента вступления в силу указа пезидента РФ это самая крупная партия санкционной продукции животного происхождения, которую выявили в Карелии. Оба гражданина в протоколах об административных правонарушениях указали, что везли продукцию для личного использования и на продажу (один из нарушителей является индивидуальным предпринимателем и в ноябре 2017 года в его торговой точке в Сортавале при проверке, проведенной транспортной прокуратурой Республики Карелия совместно со специалистами Управления Россельхознадзора, уже изымалась продукция, реализация которой на территории РФ запрещена).