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На границе России и Финляндии скопились очереди из грузовиков

Новости. Общество
07:15, 20 Июля 2022
фото: © Интерпресс / PhotoXPress.ru

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Легковые автомобили проезжают свободно, сообщили в Федеральной таможенной службе.

Очереди из грузовых машин на въезд и выезд из России сохраняются в регионах Северо-Западного федерального округа, которые граничат со странами Евросоюза. При этом, несмотря на снятие ограничений на пересечение границы со стороны РФ с 15 июля, легковые автомобили проезжают свободно, длинных очередей не образуется, хотя границу с Эстонией и Финляндией пересекают сотни таких транспортных средств, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые приводит агентство ТАСС.

В Ленинградской области на пункте пропуска «Ивангород» на границе России с Эстонией очередей не наблюдается, несмотря на значительный поток машин в обе стороны, за сутки там выехало из России 343 легковые машины, въехало — 299. На российско-финской границе в Ленинградской области за сутки оформляют сотни легковых машин, но очередей там нет. Через пункт пропуска «Брусничное» за сутки выехало в Финляндию 418 легковых машин и 41 грузовик, въехало — 387 машин. Через пункт «Светогорск» выехало из России 280 транспортных средств, въехало — 310, через пункт «Торфяновка» — 742 и 665 машин соответственно. На границе России с Финляндией в Карелии через пункт пропуска «Вяртсиля» проехало 267 и 275 машин на выезд и въезд в Россию соответственно.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщали, что с 15 июля Россия снимает ограничения на пересечение сухопутной границы страны, которые были введены в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, и в пятницу около 11.00 по московскому времени документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее выехать из России можно было лишь при обосновании причин. После начала пандемии коронавируса в России в марте 2020 года ограничения действовали на пересечение границы со всеми государствами. С 1 августа того же года их начали постепенно снимать. Снятие с 15 июля ограничений на пересечение сухопутной границы России вызвало наибольший ажиотаж на выезд в северо-западных регионах, граничащих со странами Евросоюза

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