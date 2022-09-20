На границе с Финляндией разобрали мобильный военкомат

В Ленинградской области на пограничном переходе люди в камуфляже разбирают прославившийся мобильный военкомат.

Петербуржцы, которые вечером 29 сентября пересекали границу с Финляндией, обнаружили прославившийся мобильный военкомат в Торфяновке в разукомплектованном состоянии. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

На кадрах с поста видно, что люди в камуфляже его неторопливо разбирают. На земле лежат лестница и другие элементы конструкции.

Мобильный военкомат, в котором грозились выдавать повестки и заключать контракты, просуществовал на границе около двух дней — его заметили 28 сентября утром. С 30 сентября Финляндия закрыла границы для российских туристов, и трафик на границе существенно упадет.