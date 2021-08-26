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На границе таможенники остановили жительницу Петрозаводска с помидорами

Новости. Общество
11:23, 27 Августа 2021
фото: © pixabay.com

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Петрозаводчанка, ввозившая из Финляндии овощи без фитосанитарного сертификата, была вынуждена вернуть большую часть продуктов обратно, сообщили в управлении Россельхознадзора.

В Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора поступила информация о нарушениях фитосанитарного законодательства.

Так, 4 июля жительница Петрозаводска, пересекая границу в МАПП «Вяртсиля», ввозила с собой в Россию почти 30 килограммов овощей (перцы, томаты и огурцы), при том, что разрешено ввозить не более 5 килограммов продукции высокого фитосанитарного риска без сопровождения фитосанитарным сертификатом, а такого документа у петрозаводчанки не было.
В результате излишки продукции жительница Петрозаводска была вынуждена вернуть в Финляндию.

Также в июле житель Ленинградской области перевозил с собой 1,8 килограммов свежего картофеля, а жительница Финляндии попыталась ввезти в Россию 3 упаковки семян томатов. При этом фитосанитарного сертификата, обязательного для провоза семенного и посадочного материала, включая картофель, у них не было. Всю продукцию ее владельцы также вернули обратно в Финляндию.

Управление Россельхознадзора во всех случаях составило протоколы об административном правонарушении.

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Комментарии

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Вася
2021-08-27 11:37:50
Получается, что кроме Единой России о людях в нашей стране ни одна другая партия не заботится.
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