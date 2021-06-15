На грант президента в Петрозаводске создадут центр патриотического просвещения

На базе Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова в Петрозаводске появится музей, сообщили в администрации города.

Культурно-образовательное пространство, посвященное творчеству писателя, в честь которого названа библиотека, создадут на средства президентского гранта.

Муниципальные библиотеки Петрозаводска получили грант президента РФ на реализацию проекта «Музей Дмитрия Яковлевича Гусарова как центр гражданско-патриотического и духовно-нравственного просвещения населения».

Музейный зал, посвященный жизни и творчеству карельского писателя, планируется создать на базе Центральной городской библиотеки им. Д. Я. Гусарова (Октябрьский проспект, 7).

Руководителем проекта выступает заместитель директора муниципального учреждения Светлана Алексеева.

В рамках реализации инициативы будут разработаны концепция и дизайн музейной комнаты, отобраны для новой экспозиции, систематизированы и оцифрованы материалы из фонда муниципальной библиотеки, Национального архива Республики Карелия и Национальной библиотеки РК, журнала «Север», Центра народного творчества и культурных инициатив РК. Зал, предназначенный для музея, отремонтируют и оборудуют. Здесь появятся выставочные витрины, интерактивный стол, новая техника и мебель.

В новом культурно-образовательном пространстве будут проводить экскурсии и патриотические мероприятия.

Открытие музея запланировано на октябрь этого года.