На извилистой трассе в Соломенном перевернулся грузовик

ДТП с участием грузового автомобиля Volvo произошло ночью в Петрозаводске.

ДТП с участием грузового автомобиля Volvo F12 произошло 21 марта в 23.35 на Соломенском шоссе, в районе дома №22, в 700-х метрах перед АЗС, пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло в тёмное время суток на извилистом участке автодороги с перепадом высоты.

Грузовой автомобиль двигался со стороны микрорайона "Соломенное". В районе левого поворота фургон съехал в правый по ходу движения кювет, наехал на железобетонную опору ЛЭП и опрокинулся на правый борт.

Транспортное средство и опора ЛЭП получили механические повреждения.

На место аварии линии электропередач выезжали городские аварийные службы.