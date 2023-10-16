На ярмарке в Петрозаводске мед продавался без анализа на токсины, пестициды и наличие лекарств

Тринадцать предпринимателей продавали свою продукцию без ветеринарных документов.

В октябре — с 7 по 15 — в Петрозаводске проходила сельскохозяйственная ярмарка.

Инспекторы Россельхознадзора Карелии проверили электронные ветеринарные сопроводительные документы 13 предпринимателей - участников ярмарки.

Выяснилось, что бизнесмены продавали рыбу, мед, сыр, колбасные изделия без ветеринарных сопроводительных документов. При этом один предприниматель не только не имел ветеринарных сопроводительных документов, но и не был зарегистрирован в системе «Цербер».

Кроме того, предприятие продавало на ярмарке мед, но предварительно не сделало анализ продукции на токсичные элементы, пестициды и лекарственные препараты.

Россельхознадзор Карелии выдал юрлицам и индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства.

В Россельхознадзоре республики напомнили, что потребители вправе потребовать у продавца ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение необходимых исследований и безопасность продукции.