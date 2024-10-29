На юге Карелии изменятся платежи за коммунальные услуги

С октября 2024 года жители будут платить за водоснабжение на общедомовые нужды.

С 1 октября 2024 года в квитанциях на оплату коммунальных услуг жителей Олонецкого района появится новая строка — «Плата за водоснабжение на общедомовые нужды (ОДН)», сообщили в администрации района. Это связано с вступлением в силу федерального законодательства, обязывающего включать данные расходы в состав платы за содержание общего имущества в многоквартирном доме.

Как уточнили в администрации, если в доме установлен ОДПУ, то объем воды, потребленный на общедомовые нужды, определяется как разница между показаниями ОДПУ и суммой показаний индивидуальных счетчиков жильцов. Иначе, если ОДПУ не установлен, объем потребления воды на общедомовые нужды рассчитывается исходя из нормативов, утвержденных Правительством Республики Карелия.

Кроме того, сотрудники администрации, с ссылкой на информацию Расчетно-ресурсного центра, рассказали, что нужно делать, чтобы снизить расходы по оплате на ОДН:

— Установить индивидуальные приборы учета воды;

— Регулярно проверять исправность счетчиков;

— Своевременно передавать показания счетчиков;

— Контролировать показания ОДПУ;

Сообщать о любых протечках и неисправностях в системе водоснабжения.