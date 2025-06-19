На юге Карелии пошла за грибами и заблудилась 80-летняя женщина

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

В Прионежском районе развернулась поисковая операция, пенсионерку вывели из леса.

Пожилая женщина 1945 года рождения заблудилась вчера, 24 июня, в лесу между посёлком Пухта и деревней Педасельга в Прионежском районе Карелии, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Пенсионерка сама связалась с поисково-спасательной службой, объяснив, что вышла из СНТ «Онежец-4» за грибами и заблудилась.

На место в 20.00 выехала группа Петрозаводского поисково-спасательного отряда. Все это время с женщиной поддерживали связь. Помогали специалистам поисковики отряда «ЛизаАлерт».

Пенсионерку нашли в 23.38. Женщину вывели из леса, она не пострадала, угрозы ее здоровью нет.