На юге Карелии прогремят взрывы

На реке Шуя будут проведены взрывные работы.

О введении режима повышенной готовности на территории Шуйского сельского поселения сообщили власти Прионежского района Карелии.



Там был обнаружен ледовый зажор, кроме того, в районе автомобильного моста поднялся уровень воды.



В остальных местах на реке Шуя уровень воды не превышает опасных отметок, находится под постоянным контролем и на сегодняшний день не представляет угрозы для поселения, сообщили в сети.



Режим повышенной готовности введен для обеспечения оперативной организации взрывных работ

На проблемном участке реки Шуя, как сообщили власти Прионежского района, будут проведены взрывные работы.