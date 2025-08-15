На юге Карелии простились с погибшим на СВО земляком

В Олонецком районе прошла церемония прощания с бойцом, погибшим на спецоперации.

Церемония прощания с участником специальной военной операции Леонидом Гавриловым прошла вчера, 14 августа, в деревне Сяндеба. Об этом сообщили в паблике администрации Олонецкого района.

- Леонид Михайлович был похоронен с соблюдением всех воинских почестей. Рядом с гробом погибшего был выставлен почётный караул - написали в паблике.

В администрации подчеркнули, что погибший боец показал пример мужества, героизма, стойкости и самоотверженности, до самых последних минут сохраняя верность присяге.