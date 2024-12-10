На юге Карелии проводили в последний путь погибшего 18-летнего участника спецоперации

В Олонецком районе простились с Богдановым Виталием Алексеевичем.
О прощании с погибшим на СВО земляком рассказали власти Олонецкого района в официальном паблике.
В четверг, 12 декабря, Олонецкий район простился с участником СВО. Погиб уроженец Карелии 30 ноября в Курской области.
Богданов Виталий Алексеевич, уроженец деревни Рыпушкалицы, проходил службу в зоне СВО по контракту с Министерством обороны РФ. Виталию было всего 18 лет.
Похороны прошли в деревне Кунилица, сообщили в источнике.
Провожали героя со всеми воинскими почестями — почётный караул, минута молчания, флаг России как символ доблести солдата.
«Память останется в наших сердцах», — написали в паблике.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание