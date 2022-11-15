На юге Карелии разыскивают сбежавшего от суда мужчину (ФОТО)

Полицейские Прионежского района просят помочь в розыске подозреваемого, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Прионежского района разыскивают скрывшегося от мирового суда за совершение имущественного преступления Германа Станиславовича М., 1984 года рождения.

Всех, кто располагает сведениями о месте нахождения разыскиваемого, полиция просит сообщать информацию по номерам телефонов: 57-96-16, 8-911-660-57-27, 73-90-29 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.