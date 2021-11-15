В Карелии скончался член совета ветеранов, участник народного хора «Terveh, briha»

В Олонце состоится прощание с Ильей Тихонравовым.

Как сообщили в администрации Олонецкого района, сегодня, 17 ноября, с 12.00 до 13.00 в траурном зале на улице Володарского состоится прощание с Тихонравовым Ильей Николаевичем, скончавшимся на 85-м году жизни.

В администрации напомнили, что Илья Николаевич активно участвовал в творческой работе народного мужского хора «Terveh, briha», в мероприятиях Олонецкой национальной библиотеки. На протяжении более 10 лет являлся членом Олонецкого Совета ветеранов. Порядочность, ответственность, отзывчивость — качества, которыми отличался Илья Николаевич.

Напомним, 12 ноября ушла из жизни заслуженный работник культуры Карелии, музыкальный педагог Нина Кайске.