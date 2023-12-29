На юге Карелии столкнулись грузовик и легковушка

Автомобили, которые ехали в одном направлении, столкнулись в Пряжинском районе Карелии.
О дорожной аварии сообщили в отряде противопожарной службы Прияжинского района.
В понедельник, 1 января, в 15.38 личный состав ПЧ-48 поселка Пряжа — 5 человек на 1 единице техники, а также дорожная полиция привлекались для ликвидации ДТП.
Дорожная авария произошла на 384 километре трассы «Кола». Там столкнулись два автомобиля, которые ехали в попутном направлении.
Спасатели и автоинспекторы осмотрели место дорожно-транспортного происшествия, собрали информацию.
Погибших и травмированных нет, сообщили в паблике пожарных.
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