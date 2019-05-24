На юге Карелии в субботу возможна гроза и потепление до +18

О погоде на 25 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой, днем – умеренный дождь.

Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +3, +5 градусов, днем потеплеет до +11, +13.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов ожидаются дожди, на юге возможна гроза.

Ветер юго-восточный, восточный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +2, +7 градусов, местами похолодает до 0. Днем температура поднимется до +10, +15 градусов, на юге может потеплеть до +18.