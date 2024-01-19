На юге Карелии восстановили мост, рухнувший спустя 5 месяцев после предыдущего ремонта

Пешеходный мост через Мегрегу в Олонецком районе опять отремонтировали.

В Олонецком районе восстановили пешеходный мост в деревне Судалица. Об этом в пятницу, 19 января, сообщили власти района.

«Подрядчик оперативно приступил к ремонту-восстановительным работами. Из-за мороза, в период новогодних праздников, работы переносились. Сегодня работы по ремонту завершены, — написал глава района Вадим Мурый. — Работы по пропитке деревянных и окрашиванию металлических конструкций моста будут осуществлены в сухое время года (весной)».

Напомним, пешеходный мост через реку Мегрега в деревне Судалица Олонецкого района рухнул в декабре 2023 года — спустя всего 5 месяцев после того, как его отремонтировали.