На юге Карелии закрыли подвесной мост

Подвесной мост в Олонецком районе будет закрыт на неделю.
На официальной странице администрации Олонецкого национального района сообщили о временном закрытии моста через реку Олонка.
Подвесной пешеходный мост в деревне Иммалица будет закрыт с 1 по 7 ноября. Причиной стали ремонтные работы на сооружении.
В комментариях к посту представители администрации уточнили, что закрыт будет один из двух расположенных в деревне мостов, находящийся ближе к Олонцу.
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