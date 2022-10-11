На юге Карелии закрыли подвесной мост

Подвесной мост в Олонецком районе будет закрыт на неделю.

На официальной странице администрации Олонецкого национального района сообщили о временном закрытии моста через реку Олонка.

Подвесной пешеходный мост в деревне Иммалица будет закрыт с 1 по 7 ноября. Причиной стали ремонтные работы на сооружении.

В комментариях к посту представители администрации уточнили, что закрыт будет один из двух расположенных в деревне мостов, находящийся ближе к Олонцу.