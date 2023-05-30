На юге Карелии заметили стадо ланей (ВИДЕО)

Небольшое стадо оленей повстречали на дороге в Сортавальском районе.

В паблике «Карелия. Северное Приладожье» появилось видео трех небольших оленей, встреченных возле дороги. Судя по виду, это могут быть представители европейской лани.

«Вот таких красавцев встретили по дороге из Рускеала. У оленихи чип на ухе», — написали авторы видео.

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