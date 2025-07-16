На юге России с моста рухнул автобус с 25 пассажирами

Стихия обрушилась на Краснодарский край, отдыхающих эвакуируют из Туапсинского района.
Автобус с 25 пассажирами рухнул с моста в селе Дефановка в Краснодарском крае, передает тг-канал Shot. Причиной стало поднятие уровня реки из-за проливных дождей. Все люди были спасены.
В Туапсинском районе подтопило несколько территорий. Также оказалась полностью перекрыта трасса «Дон» в районе поселка Джубга, там сошел сель. В Лермонтово из-за обрушения моста без переправы остались 300 домов.
Сейчас специалисты эвакуируют тургруппы детей, отдыхающи в Туапсинском районе, уточнили в тг-канале.
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