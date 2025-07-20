На юго-западе Ленобласти отразили ночную атаку БПЛА

В небе над Кингисеппским районом сбили дрон ВСУ.

Ночью 29 июля в Кингисеппском районе Ленинградской области был сбит очередной беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

— Пострадавших и разрушений нет, — добавил он.

Позднее воздушная опасность в соседнем с Карелией субъекте была отменена.

Напомним, 27 июля в результате массированной атаки БПЛА на Ленобласть погиб мужчина. Еще двое молодых людей и одна женщина обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков сбитых дронов.