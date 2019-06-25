На качество булок и хлеба жители Карелии могут две недели жаловаться в Роспотребнадзор

Роспотребнадзор проводит "горячую линию" по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, сообщили в ведомстве.

Звонки принимаются в будние дни на бесплатный номер 8-800-200-29-28.

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия сообщает о проведении в период с 21 июня по 5 июля "горячей линии" по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий, кондитерской продукции и срокам годности.

Получить ответы специалистов на интересующие вопросы можно по телефону горячей линии: 8-800-200-29-28 (звонки бесплатные) в рабочие дни с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 13.45.

Кроме того, обратиться за квалифицированной помощью по вопросам защиты прав потребителей можно в Консультационный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия" по телефону 8 (8142) 56-12-07.