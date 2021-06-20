С этим вопросом начала разбираться депутат Петросовета от КПРФ, бывший директор лицея № 13 Галина Васильева.

В некоторых школах столицы Карелии уже объявили, что третий урок физкультуры заменят в учебном плане на другие предметы.

Родители, педагоги, общественники бьют тревогу в связи с планами руководителей школ Петрозаводска с нового учебного года отменить ранее обязательный третий урок физкультуры.

По мнению заслуженного учителя Карелии Владимира Федосова, отмена третьего урока физкультуры негативно скажется на здоровье детей, которые и без того мало двигаются (а на дистанте из-за коронавируса эта ситуация стала еще более тревожной). Кроме этого, изменится нагрузка у педагогов, соответственно, опять начнется отток кадров.

На каком основании в школах Петрозаводска с нового учебного года отменяют третий урок физкультуры? С таким вопросом обратилась депутат Петросовета от КПРФ, бывший директор лицея № 13 Галина Васильева к начальнику управления образования Светлане Пахомовой.

Как пояснила Галина Васильева, третий обязательный урок физкультуры появился в российских школах 10 лет назад, и этому предшествовала большая работа родителей и педагогов – они долго добивались, чтобы Министерство образования и науки РФ внесло изменения в федеральный базисный учебный план.

«Тогда в федеральном компоненте базисного плана убрали слово «рекомендуется», и три часа физической культуры заняли достойное место среди обязательных учебных предметов, - рассказала Галина Васильева. - В 2010 году третий час был введен в учебный план не взамен какого-либо предмета, а дополнительно. И сейчас объем занятий физической культуры за пределы учебного времени вывести невозможно, любое время реализации программы должно быть учебным, заменять занятия физической культурой другими предметами не допускается».

Почему же тогда директора петрозаводских школ решили, что у них достаточно оснований для отмены третьего урока физкультуры? И как произошло, что они, «не сговариваясь», начали менять учебные планы?

Что на эти и другие вопросы ответила начальник управления образования Светлана Пахомова, читайте здесь.