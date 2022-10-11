На Камчатке извергается самый высокий действующий вулкан Евразии

На Камчатке извергается Ключевской вулкан, сообщает ТАСС.

На Камчатке утром 20 ноября началось извержение Ключевского вулкана. Зафиксированы выбросы раскаленной магмы с частотой до 10 взрывов в час, ожидаются лавовые потоки, сообщает ТАСС.



Извержение началось в вершинной части кратера. Из-за значительной глубины вулкана - порядка 200 метров - над кромкой видны только отдельные выбросы. Ученые предупреждают, что интенсивность извержения будет нарастать. Извержения Ключевского вулкана могут длиться от нескольких недель до года.



Ключевской вулкан, высота которого составляет 4 800 метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Его возраст оценивается в семь тысяч лет. Последнее вершинное извержение происходило с начала октября 2020 года до 8 февраля 2021 года.